7銀行Apple Pay齊發 刷卡金回饋大拚場

2017-03-29 07:44

〔記者李靚慧／台北報導〕Apple Pay今日上午7時起正式在台開通，首批獲准上線的7家銀行同步開跑，為獲得持卡人青睞選擇綁定，「刷卡金」成為各家憑實力比拚的項目。

首批上線的銀行，包括聯邦銀行、中國信託、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及渣打銀行，均在今日上午7時，同步宣布Apple Pay開通及各項優惠訊息，但各銀行的優惠條件不同，有些銀行要求「登錄」，忘了登錄將白忙一場，有的必須符合刷卡次數，有的有單筆刷卡金額門檻，持卡人想要獲得優惠前，需詳細了解遊戲規則。

聯邦銀行在6月底前，於Apple Pay使用聯邦卡，加載完成日起30日內，使用Apple Pay新增一般消費不限金額，就回饋50元刷卡金，每戶最高回饋100元刷卡金。

此外，今年底以前，Apple Pay使用聯邦卡新增一般消費不限金額，即可累積「幸福時光」乙次，累積幸福時光滿10次（含）以上，就可兌換星巴克咖啡等各類贈品，10次可兌換星巴克大杯那堤乙杯（限量2萬杯）、30次可兌換威秀影城電影票乙張（限量3千名）、最高50次可兌換EZTABLE2千元（限量1千名）。

聯邦銀另針對微風聯名卡，提供額外獨家優惠，活動期間每週四於微風館內以Apple Pay使用聯邦卡消費單筆滿399元，贈微風酬賓券100元乙張。

中國信託銀行指出，該行精選上千家使用Apple Pay商店提供優惠，即日起至今（2017）年5月31日前，加碼推出Apple Pay首刷任一筆回饋10％刷卡金的活動，每戶最高可回饋200元刷卡金。

渣打銀行則是即日起至2017年6月30日止，渣打信用卡持卡人使用Apple Pay綁定渣打信用卡成功付款且「完成登錄」，單筆消費金額達250元（含）以上，即享25％刷卡金回饋，該回饋正附卡新增消費合併計算，同一信用卡歸戶每月回饋上限為250元。

此外，渣打銀使用Apple Pay綁定渣打信用卡支付台灣大車隊計程車車資且「完成登錄」，每筆消費皆加碼回饋10％刷卡金，正附卡合併同一信用卡歸戶每月上限100元。