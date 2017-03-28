網家去年EPS 6.94元 配發5.58元股利

2017-03-28 21:43

〔記者廖千瑩／台北報導〕網路家庭（8044）今天舉行董事會並公告105年度財報。網路家庭105年度合併營收達新台幣257.42億元，創下歷年新高，較104年度成長12.5%，合併稅後淨利8.24億元，歸屬於母公司業主稅後淨利新台幣7.6億元，每股盈餘（EPS）6.94元。

同時，網路家庭董事會今天也通過配發股利政策，決議去年度擬配發股利共5.58元，其中包含現金股利4.96元，股票股利0.62元。

分析網路家庭105年度成長動能，電商事業營收由於生活日用品、食品等N3C商品回購率高，且網購已逐漸成為消費者採買相關商品通路，加上旗下PChome24h購物搶先市場推出超過200款通路首賣消費性電子商品，帶動訂單量及交易量成長。

網家說，若不計105年度的一次性費用1.12億元，105年度稅後淨利應有9.9％年成長，但由於認列旗下子公司Ruten Global Inc. 於去年海外IPO費用8500萬元和打消轉投資事業康太數位整合股份有限公司（17Life）資產減損2750萬元，因此影響網家在105年度獲利表現。

網路家庭旗下PChome24h購物第六座倉庫預計於今年第二季啟用，新倉投入營運後，將可拓增新品項及增加暢銷商品備貨數量，提高營運動能，展望2017年，網路家庭將持續致力於優化網購流程，並積極推動支付服務及拓展海外市場。