網家去年EPS 6.94元 配發5.58元股利
2017-03-28 21:43
〔記者廖千瑩／台北報導〕網路家庭（8044）今天舉行董事會並公告105年度財報。網路家庭105年度合併營收達新台幣257.42億元，創下歷年新高，較104年度成長12.5%，合併稅後淨利8.24億元，歸屬於母公司業主稅後淨利新台幣7.6億元，每股盈餘（EPS）6.94元。
同時，網路家庭董事會今天也通過配發股利政策，決議去年度擬配發股利共5.58元，其中包含現金股利4.96元，股票股利0.62元。
分析網路家庭105年度成長動能，電商事業營收由於生活日用品、食品等N3C商品回購率高，且網購已逐漸成為消費者採買相關商品通路，加上旗下PChome24h購物搶先市場推出超過200款通路首賣消費性電子商品，帶動訂單量及交易量成長。
網家說，若不計105年度的一次性費用1.12億元，105年度稅後淨利應有9.9％年成長，但由於認列旗下子公司Ruten Global Inc. 於去年海外IPO費用8500萬元和打消轉投資事業康太數位整合股份有限公司（17Life）資產減損2750萬元，因此影響網家在105年度獲利表現。
網路家庭旗下PChome24h購物第六座倉庫預計於今年第二季啟用，新倉投入營運後，將可拓增新品項及增加暢銷商品備貨數量，提高營運動能，展望2017年，網路家庭將持續致力於優化網購流程，並積極推動支付服務及拓展海外市場。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 孫德榮爆菲國首富追趙小僑 怒嗆李宗瑞什麼咖
- 牧場餵馬遭咬斷指 埔心：全力協助小朋友復原
- 《甄嬛》華妃原本是「她」 太懶錯失機緣
- 馬英九無罪 北院31513字判決書全文來了
- 泰國小姐接機獻花 代表團瘋狂、柯P淡定
- 腦麻生詹紹鈺 勇闖求學路
- 比貓、狗還久！ 和人類當「室友」達1萬5千年是牠
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 陳美鳳當「余亮」和事佬：放下吧身體最重要
- 銀行專貸 助新北工業區設太陽光電
- 捷運圍籬拆除 建國北路變爛路
- 蔬果抽驗 蔥農藥殘留超標20倍
- （影音）砸百萬不用還 胸肌男：上輩子欠海倫清桃的
- 溫情郵差救路倒婦 探視塞2千元
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 被老公鐵鍊鎖囚9年、暴打 每天逼上網騙財 她自救成功
- 中職》兄弟去年第1指名 18歲陳琥完成二軍初先發！
- 親舅最壞身教 少女吸毒還供應女同學
- 「沒有一天不落淚」 小燈泡忌日到 母沉痛呼籲...
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 前瞻計畫軌道建設 交長:沒忽略哪個地方
- 從月經顏色判定身體健康！醫師：「這個」出現少吃奶、豆、糖！
- 新中橫神木村路段 邊坡施工交管
- 同額競選 彰化區漁會今順利選出理監事
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 基隆大型玩偶助陣 打造兒童藝術城
- （圖輯影音）蜜蜂少女隊參觀「你的名字。」特展
- 農委會補助有機肥 義竹農會加碼
- 鼓勵學子圓夢 屏縣府最高獎10萬
- 勿夜排！五月天希望大家真正的快樂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘One country, two systems’ an empty pledge: DPP
- （影音）陳庭妮演風塵女放超開 跨坐夾緊肉肉男幫按摩
- 弘道推「互助連線AIO」 志工可提存時數被服務
- 國三隧道貨車撞壁全毀 駕駛受困緊急救援
- 台東國軍福利站「童趣High翻天」 贈好福送好康
- 鋼索纏身 流浪犬求救警察保命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網家去年EPS 6.94元 配發5.58元股利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分