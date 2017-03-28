三大法人買超93億 外資買超121億
2017-03-28 15:06
台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣93.36億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣93.36億元。
外資今天買超121.57億元，投信賣超8.09億元，自營商賣超20.12億元。三大法人合計買超93.36億元。
台股今天跌0.32點，收在9876.45點，成交值新台幣1030.28億元。
|106年03月28日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,128,737,540
|2,266,264,053
|-1,137,526,513
|自營商（避險）
|3,067,092,367
|3,941,511,024
|-874,418,657
|投信
|736,511,100
|1,545,849,273
|-809,338,173
|外資及陸資
|33,410,550,263
|21,253,202,220
|12,157,348,043
|合計
|38,342,891,270
|29,006,826,570
|9,336,064,700
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 把沙灘當雪地練 生平首賽就拿特奧金牌…
- 限水時節…最小成本節水 老師教撇步
- 惡女曾莞婷超胸！揮汗健身曬辣照
- （影音）范范擁有漸層「夢幻鞋櫃」 讓鬼鬼讚嘆不已
- 〈生活大補帖〉照顧家人 更要顧好自己
- 司改會議》落實偵查不公開 委員提4爭點、3建議
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- （比基尼辣照圖輯）當年只帶40鎂闖美國 辣模翻身成李奧納多的女人
- 桃園低碳環保鄰里 上華綠丘園、星空花園獲好評
- 司改會議》訂「妨害司法公正罪」罰媒體？ 法務部：NO！
- 中職》夯團「玖壹壹」也難救 兄弟開幕戰觀眾4年來最低
- 30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
- 蔡黃汝傳情楊一展 一搞2小時
- MVP熱門雙雄對決 魏少賺到面子
- 好衰 2少去麥當勞遭認錯追殺
- 抽菸互看不順眼？ 黑幫帶小弟伴讀課堂大亂鬥
- 盜賣妹妹土地房屋 哥哥被判刑
- 大甲媽新港祝壽 數萬信徒三跪九叩行大禮
- 自由車》鷸蚌相爭！丹尼500公尺突襲奪單站冠軍
- 報復薩德？ 南韓外交部遭到中國網路攻擊
- 禁Formosa布條 足協挨轟
- 中捷延伸彰化 魏明谷︰彰縣爭取的
- 林全重申「前瞻」無考慮藍綠 藍委怒嗆「我呸！」
- 吸食器沒洗乾淨還帶上路 毒品通緝犯GG了
- 被批走鐘 柯P：我只是比較不會亂講話了
- 郝龍斌：我不在乎馬英九支持誰...
- 環太軍演應排除中國 美眾議員籲：改邀台灣加入
- 深坑老街臭豆腐供應商 違法排汙水遭起訴
- 春甲》鐵腕高校生連16場完投 3戰475球闖隊史最佳績
- 他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…
- 特首才選完… 香港清算佔中 起訴9人
- 醫病》吃烤生蠔後竟吐出小蟲 醫師：寄生蟲作祟
- 體驗「一日植物人」 高中生感傷落淚
- 廣告不實外 淨水琉璃睡蓮主題館是違規農舍
- 國民黨電話抽查人頭黨員 結果只剔除39人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三大法人買超93億 外資買超121億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分