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三大法人買超93億 外資買超121億

台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣93.36億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-28  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣93.36億元。

外資今天買超121.57億元，投信賣超8.09億元，自營商賣超20.12億元。三大法人合計買超93.36億元。

台股今天跌0.32點，收在9876.45點，成交值新台幣1030.28億元。

106年03月28日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,128,737,540 2,266,264,053 -1,137,526,513
自營商（避險） 3,067,092,367 3,941,511,024 -874,418,657
投信 736,511,100 1,545,849,273 -809,338,173
外資及陸資 33,410,550,263 21,253,202,220 12,157,348,043
合計 38,342,891,270 29,006,826,570 9,336,064,700

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