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王道銀行發豪語 5年內成國內第一大網銀

王道銀行鼓勵年輕人「先存錢、再消費」，圖左３為王道銀行董事長駱錦明、右３為王道銀行副董事長駱怡君（記者李靚慧攝）

2017-03-28  12:52

〔記者李靚慧／台北報導〕國內首家原生數位銀行王道商業銀行（O-Bank），今（28）日首度推出個人金融產品，王道銀鼓勵年輕人「先存錢、再消費」，也「不要口袋空空就借錢」。王道銀行董事長駱錦明期許，王道銀5年內將成為國內第一大網路銀行，期待最快2年、最遲3年損益兩平。

王道銀行在今年1月正式開行，當時已推出優惠的兩倍活存利率與無上限的簽帳金融卡（Debit Card）現金回饋，今日更宣布簽帳金融卡回饋率加碼，從今日起至今年底前，國內消費現金回饋提高到1.5%、國外則提高到2.3%，不限通路且無上限。

身為台灣第一家原生數位銀行，王道銀行今日也宣布，首創推出全程線上信用貸款，消費者透過手機，就可輕鬆在線上完成所有信用貸款的申辦手續。王道銀陸續推出「數交貸」、「Mini貸」等線上申貸商品。

不過，王道銀行鼓勵年輕人存錢，希望年輕人先上網開戶，提供兩倍活存利率，再使用簽帳金融卡刷卡消費，給予無上限現金回饋，預估今年第2季後，將推出「好存貸」創新貸款服務，消費者先存款後再貸款，定存期滿則提供貸款優惠。

駱錦明指出，王道銀行作為一家數位銀行，已在不到3個月的時間，吸引6千位客戶上網開戶體驗，存款金額已達10億元，該行將原本要開在馬路上的分行，通通搬上網路，預計4月起，推出 「普惠機器人理財」，協助投資人克服人性弱點，提供線上機器人理財。所有金融業必需在分行提供的服務，包括信貸、房貸、理財，都可線上申辦，客戶服務則可由24小時視訊客服、文字客服提供。

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