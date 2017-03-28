遊戲橘子取得《天堂M》手遊台港澳代理權 年底上線
2017-03-28 09:47
〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）遊戲代理再傳捷報！橘子宣布取得NCSOFT萬眾矚目的手遊大作《天堂M》台港澳代理權，對未來營運動能將如虎添翼！由NCSOFT潛心研發的《天堂M》，標榜原味重現線上遊戲《天堂》世界觀，韓國預計今年上半年問市，台港澳最快預計年底上線。
遊戲橘子表示，NCSOFT研發實力堅強，遊戲橘子在地營銷經驗深厚，雙方聯手締造線上遊戲《天堂》在台稱霸17年的經典傳奇，此次強強出擊，將整合多方資源，大舉延續《天堂》稱霸氣勢，有效催化大規模忠實玩家回流，為《天堂M》問市刷新標竿。
橘子指出，《天堂》堪稱台灣遊戲史上最長壽的線上鉅作，營運17年，累計會員突破900萬，全盛時期最高同上達20萬，單月登入人數曾創下70萬紀錄，是中壯與青少玩家的共同記憶，風靡程度可見一斑。
而此次代理的《天堂M》手遊，就是以線上遊戲《天堂》為藍本，除收錄原作職業外，更搭載玩家熟悉的「血盟」社群系統，並在經典場景「亞丁城」中結合大規模狩獵、血盟攻城戰等核心元素，手機版本預計將採用更為優化的操作介面，並強化視覺效果，方便玩家更自由自在地重溫《天堂》冒險旅程，期待年底上線後能夠有效挹注明後年的營運動能。
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