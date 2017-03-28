| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

買主來台採購 新南向國家超越中國

2017-03-28  07:37

〔即時新聞／綜合報導〕第9屆全球採購大會將於3月29日登場，目前估有61國、580家買主來台，76%是新買主，所有買主中，近5成是新南向國家，中國買主則滑落到57家，但大咖買主仍來台採購。

綜合媒體報導，在已掌握的資料中，不乏重量級買主來台採購，含蓋124家年營業額逾億美元的企業；此次採購品項以資通訊電子、機械設備零件、食品農產品及綠能產品最多。

新南向國家買主中，重點採購基礎建設類產品，也有如農業機械、工具機等有助產業發展項目；重點買家如越南亞馬遜之稱的TIKI.VN、印尼第2大電商Blibli.com；此外，日本BIC CAMERA及韓國emart都將參與這次的採購案；中國買家的家數較往年減少，由68家減少至57家，但是知名中企如蘇寧、華潤萬家等都來台採購。

廣告
  • 全球採購大會將於29日在台北登場。圖為外貿協會董事長黃志芳（資料照，記者黃佩君攝）

    全球採購大會將於29日在台北登場。圖為外貿協會董事長黃志芳（資料照，記者黃佩君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球採購大會 國貿局 外貿協會 採購 新南向
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：買主來台採購 新南向國家超越中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.