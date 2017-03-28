買主來台採購 新南向國家超越中國

2017-03-28 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕第9屆全球採購大會將於3月29日登場，目前估有61國、580家買主來台，76%是新買主，所有買主中，近5成是新南向國家，中國買主則滑落到57家，但大咖買主仍來台採購。

綜合媒體報導，在已掌握的資料中，不乏重量級買主來台採購，含蓋124家年營業額逾億美元的企業；此次採購品項以資通訊電子、機械設備零件、食品農產品及綠能產品最多。

新南向國家買主中，重點採購基礎建設類產品，也有如農業機械、工具機等有助產業發展項目；重點買家如越南亞馬遜之稱的TIKI.VN、印尼第2大電商Blibli.com；此外，日本BIC CAMERA及韓國emart都將參與這次的採購案；中國買家的家數較往年減少，由68家減少至57家，但是知名中企如蘇寧、華潤萬家等都來台採購。