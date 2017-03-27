台幣強升 機械公會：哀莫大於心死

圖為工具機大廠東台在高雄路竹的廠區。（記者羅倩宜攝）

2017-03-27 17:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕台幣強升，上週還被央行總裁點名「沒聽到報怨」的工具機／機械業者表示，不是不「哎」，是「哀莫大於心死」。機械公會秘書長王正青表示，已經報價的，出貨就賠錢；還沒報價的，不知道怎麼報。「報低了流血，報高了被日韓搶單。」

機械公會指出，業者的訂單交期約2－3個月，現在出貨的品項，約在去年底接單，當時匯率約一美元兌32台幣，現在升到30.3，升值5.3%，出貨1000萬就虧53萬元。

王正青表示，廠商不是不苦，是不想講，「因為一講話就被貼標籤，只好由公協會代為發聲。」他説，每家廠商接單時間不同，匯損狀況也不一様，去年底有的用32元報，有的用31.5元報，到今天出貨，都有出現匯損。

機械公會指出，工具機／機械業者的出口占生産高達8成；「比重愈高，對出口的依賴度愈高，也更容易受匯率變動影響。」王正青説，即使不看個別産業，台灣整體出口也占GDP高達六成，在政策面，國家還是要有一些防禦性的貨幣政策，尤其是近期日、韓、歐都在貶值，台灣出口受損時要不要調整？

「中小企業是比較沒有聲音的一群，但他們抵抗匯率的能力也相對較弱。政府高層真的要仔細想想，而不光是擔心被列為匯率操縱國。」