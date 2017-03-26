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最新研究：機器人將取代先進國家的大量工作

資誠的研究顯示，到2030年，美國將有38%的工作被機器人或人工智慧（AI）取代，英國為30%，德國為35%，日本為21%。圖為軟體銀行在德國漢諾威數位科技展（CEBIT）展出的機器人。（法新社）

2017-03-26  21:03

〔記者盧永山／台北報導〕資誠會計師事務所的一項研究顯示，到2030年，美國將有38%的工作被機器人或人工智慧（AI）取代，英國為30%，德國為35%，日本為21%。

但研究人員指出，這未必導致就業減少，因工作可能隨著自動化而改變，而非消失。但男女性的就業型態受到自動化的影響，差別十分明顯。

資誠預估，男性35%的工作將受到自動化波及，女性僅26%，因很多女性從事的是教育和醫療照護等需要社交技巧的職業，男性則主要從事不須太高教育水準的職業，如交通或製造業。

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