大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-03-25 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的第106000024期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000072期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000024期大福彩中獎號碼為：「10、14、17、32、33、36、38，特別號13。」頭獎、貳獎都摃龜；參獎共98注獲得，每注可得4000元；肆獎共1927注獲得，每注可得400元；普獎共1萬5642注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共11注獲得，每注可得10萬元。

第106000072期今彩539中獎號碼為「08、27、30、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共147注獲得，每注可得2萬元；參獎共5518注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1758注獲得，每注可獲得50元。

第106000072期39樂合彩中獎號碼為「08、27、30、35、38」，四合摃龜；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5108注中獎，每注可得1125元。

第106000072期3星彩中獎號碼為「980」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000072期4星彩中獎號碼為「1094」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」