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健保改革法案取消表決 美股漲跌互見

2017-03-25  05:28

〔中央社〕美國健保改革法案表決意外取消，川普總統決定撤回此案。美股今天漲跌互見，道瓊工業指數下跌，那斯達克指數上漲。

道瓊工業指數終場下跌59.86點，或0.29%，收在20596.72點；標準普爾500指數下跌1.98點，或0.08%，收在2343.98點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲11.04點，或0.19%，收在5828.74點。

川普總統今天要求聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在表決前，撤回健保改革法案，此舉意味川普在政治上的一大挫敗。

川普告訴「華盛頓郵報」，「我們剛撤回法案」。他說，近期內將不會重提這項健保法案。

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