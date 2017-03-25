美國會對健保改革投票前 歐股漲跌互見
2017-03-25 02:04
〔中央社〕投資人關注美國國會對健保改革的投票結果，這項發展被視為川普總統未來推動成長議程的關鍵，在此之前，全球股市走勢不穩，歐洲股市今天漲跌互見。
倫敦FTSE 100指數下跌0.05%，收在7336.82。
法蘭克福DAX 30指數上漲0.20%，收在12064.27。
巴黎CAC 40指數下跌0.24%，收在5020.90。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 冰球》中國賽前放話打爆台灣 贏球又打人超沒品
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 高鐵接駁、中捷延伸 打通彰化動脈
- 曾批普廷 俄國前議員在烏克蘭遭槍殺
- 省道除草噴藥 2公里稻田毀了
- 百年時刻 巴塞爾質勝於量─Blancpain液態金屬穩定抗壓 宇舶首創藍寶技術 愛馬仕類鑽石塗層
- 天氣多變難結果 屏東瓜農滿臉苦瓜
- 李寶英產後神恢復 接檔老公池晟《被告人》
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 明信片這樣寫 中國郵局崩潰怒改「中國台灣省」
- 過彎遭撞門開啟 資優女學生摔落公車 枉死
- 市圖、統一超商 聯推兒童閱覽室
- 許瑋甯床戰莊凱勛 茫到他幫穿衣服
- 苗縣台61線白沙屯通霄段 明年2月通車
- 捷運黃線 納入前瞻基建計畫
- 忙燈會漏報「前瞻」? 雲縣府：提逾52億計畫
- 高跟鞋教堂 秀巴洛克光雕
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 日職》經典賽後遺症？ 阪神球團擔心自家火球王牌
- 萬華居民提案「軍隊化」管街友
- 川普長子酸倫敦市長 遭圍剿
- 中信兄弟季前分析》黃衫再起 牛棚決勝
- 羅力腹肌拉傷 富邦明首戰黃亦志先發
- 日月光30億捐款流向 議會排專案報告
- 竹市提378億前瞻計畫 大車站計畫、大新竹輕軌列入
- 田馥甄重考! 全都為了小夜曲
- 30年來產量最少 初鹿梅子只剩2成
- 鐵粉捐遺產 日本「彥根貓」獲贈27萬
- 放寬農藥殘留標準 恐打擊茶葉輸出
- 彰縣創舉 含糖飲料禁入校園
- 改造德美公園 彰縣斥資1500萬元
- 台中文心路大墩10街至11街段 可臨停了
- 誰接棒小久保? 日本4月開議
- 春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石
- 時尚織夢2：Louis Vuitton前進羅浮宮
- 培英國中女籃 首奪全國冠軍
- 眼睛卡卡嗎？ 恐「絲狀角膜炎」上門
- 全國原運會音樂劇 多媒體效果驚艷
- 國際建築師票選 台東大學圖資館 全球最特別
- 讓世界看見台中 九天民俗技藝團將赴德演出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國會對健保改革投票前 歐股漲跌互見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分