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三大法人買超3億 外資買超19億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣3.61億元。（資料照）

2017-03-24  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣3.61億元。

外資今天買超19.77億元，投信賣超3.26億元，自營商賣超12.9億元。三大法人合計買超3.61億元。

台股今天下跌27.76點，收在9902.98點，成交值新台幣880.26億元。

106年03月24日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,010,866,790 1,640,931,248 -630,064,458
自營商（避險） 2,695,883,090 3,355,665,671 -659,782,581
投信 748,726,070 1,075,158,608 -326,432,538
外資及陸資 19,750,671,353 17,773,025,410 1,977,645,943
合計 24,206,147,303 23,844,780,937 361,366,366

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