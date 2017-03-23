威力彩頭獎、今彩539頭獎皆摃龜！

2017-03-23 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月23日）開獎的第106000024期威力彩，頭獎摃龜；第106000070期今彩539頭獎也摃龜。

第106000024期威力彩中獎號碼為：第1區「07、08、14、15、18、29」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共7注獲得，每注可得15萬元；肆獎共32注獲得，每注可得2萬元；伍獎共169注獲得，每注可得4000元；陸獎共1370注獲得，每注可得800元；柒獎共2151注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1617注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8043注獲得，每注可得100元；普獎共2萬5339注獲得，每注可得100元。

第106000070期今彩539中獎號碼為「10、26、29、36、39」頭獎摃龜；貳獎共282注獲得，每注可得2萬元；參獎共6091注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6080注獲得，每注可獲得50元。

第106000024期38樂合彩中獎號碼為「07、08、14、15、18、29」，五合1注中獎，每注可得115萬；四合共16注中獎，每注可得6萬7500元；三合共140注中獎，每注可得5750元；二合共2337注中獎，每注可得750元。

第106000070期39樂合彩中獎號碼為「10、26、29、36、39」，四合共3注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6811注中獎，每注可得1125元。

第106000070期3星彩中獎號碼為「181」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000070期4星彩中獎號碼為「6614」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」