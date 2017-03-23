一例一休爭議延燒 彭淮南：勞動市場可多一點彈性

2017-03-23 19:46

〔記者鄭琪芳／台北報導〕一例一休爭議延燒，中央銀行今召開理監事會議，會後參考資料指出，與OECD國家相較，台灣勞動市場規範標準過高，造成勞動市場僵化，影響台灣的就業機會。央行總裁彭淮南表示，勞動市場要有彈性，但也要有安全，「我們勞動市場可以彈性更多一點」。

央行提供的資料指出，台灣應採「彈性且安全」的勞動市場政策，應朝基本工資、工時多元化，以及強化就業輔導、提升就業保險彈性的政策方向發展。工時規範多元化方面，目前勞動市場規範對營造業、住宿餐飲業與其他不能歸類的服務業有相當不利的影響，因為這些行業中，有3分之1對工時的安排有特別的需求；政府宜針對不同的產業擬定不同的工時規範，以提升勞動市場彈性。

對於實質薪資倒退17年的問題，彭淮南則表示，工資有彈性較容易達到充分就業，員工跟公司應該是生命共同體，因此，企業不僅要對股東負責，也要照顧員工，沒有員工哪有盈餘分配給股東？