聯發科更新第一季財測 本季將認列傑發處分收益

2017-03-22 18:39

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）更新第一季簡式合併財測，預期合併營收無變動，約新台幣536億元到591億元，合併毛利率亦無變動，約32.5%到35.5%區間，第一季合併營業費用率則為32%，上下增減2%。

對於更新第一季簡式合併財務預測，聯發科表示，因為第一季完成中國子公司傑發科技股權交易、認列處分損益，其次，因公開收購取得絡達科技控制力，而以公允價值衡量認列相關損益，再者，依公允價值衡量持有深圳匯頂科技金融資產帳面金額變動，以及依預估匯率重新評估國外營運子公司匯率影響數變動，最後，依預估匯率重新評估國外營運子公司匯率影響數之變動，故予以更新並公告財務預測數據。

由於第一季完成處分傑發，本季將認列傑發處分收益，聯發科處分傑發約有120億元的稅前收益，預計分3年認列。