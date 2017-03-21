| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中橫台7甲坍方搶修 晚間8點半預警性封閉
 首頁 > 財經

企業捐款民團助災區重建 報稅扣減無上限

2017-03-21  21:22

［記者吳佳蓉／台北報導］營所稅將於5月開徵，安永會計師楊建華提醒，配合「災害防救法」修正，企業為協助災區災後重建、捐贈給合規民間公益團體的捐款，可比照捐給政府專戶，不受金額限制，列為費用或損失於申報時扣除。

舉例來說，前年透過民間公益團體捐款給杜鵑、蘇迪勒風災，或去年捐款給南台大地震的企業，只要符合條件並提出證明，皆可適用。

安永會計師事務所今舉辦「最新稅務法令更新暨營所得稅申報變動與注意事項研討會」，楊建華表示，今年企業申報時應留意幾項變動，其中一項是有關「捐贈」的法令變動。2016年3月災防法修正時，增訂了第44之3條規定，放寬企業捐贈給民間機關團體，可比照捐贈給政府救災專戶，於申報營所稅時，作為當年度費用或損失，不受金額限制。

楊建華表示，但企業須留意，要使用此項捐贈無限額優惠，必須符合幾項要件，包括捐贈對象須為所得稅法認可的教育、文化、公益、慈善公益機關團體；可列為費用或損失的，僅限捐贈機關專款用於協助災後重建的費用，且需提出單據證明。同時，該災害地區必須為行政院公告之災區。

至於適用日期，楊建華指出，災防法當初增訂第44之3條規定時，考量2014年襲台的蘇迪勒及杜鵑颱風，造成災區不小損失，因此特定將該法回溯至2015年8月6日適用。由於2015年的營所稅，已在2016年5月申報過，符合上述要件的捐贈，不排除可退稅。今年5月營所稅申報2016年營所稅時，則可直接適用上述優惠，適用災害，包括去年初的南台大地震。

財政部官員則表示，由於大部份企業捐款，多是捐給政府專戶，依規定本來捐款就可直接於申報時於所得額中無上限扣除，加上現行捐給民間團體的捐贈上限，為所得額的10%，限額已相當高；因此，預估上述無上限扣抵優惠，影響或受益的範圍有限。

廣告
  • （由左至右）安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華、林志翔、所長林鴻光、財政部臺北國稅局信義分局課長金世仰、安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯、執業會計師吳文賓。（安永聯合會計師事務所提供）

    （由左至右）安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華、林志翔、所長林鴻光、財政部臺北國稅局信義分局課長金世仰、安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯、執業會計師吳文賓。（安永聯合會計師事務所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 企業捐款 捐款 營所稅 賑災
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：企業捐款民團助災區重建 報稅扣減無上限


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.