企業捐款民團助災區重建 報稅扣減無上限

2017-03-21 21:22

［記者吳佳蓉／台北報導］營所稅將於5月開徵，安永會計師楊建華提醒，配合「災害防救法」修正，企業為協助災區災後重建、捐贈給合規民間公益團體的捐款，可比照捐給政府專戶，不受金額限制，列為費用或損失於申報時扣除。

舉例來說，前年透過民間公益團體捐款給杜鵑、蘇迪勒風災，或去年捐款給南台大地震的企業，只要符合條件並提出證明，皆可適用。

安永會計師事務所今舉辦「最新稅務法令更新暨營所得稅申報變動與注意事項研討會」，楊建華表示，今年企業申報時應留意幾項變動，其中一項是有關「捐贈」的法令變動。2016年3月災防法修正時，增訂了第44之3條規定，放寬企業捐贈給民間機關團體，可比照捐贈給政府救災專戶，於申報營所稅時，作為當年度費用或損失，不受金額限制。

楊建華表示，但企業須留意，要使用此項捐贈無限額優惠，必須符合幾項要件，包括捐贈對象須為所得稅法認可的教育、文化、公益、慈善公益機關團體；可列為費用或損失的，僅限捐贈機關專款用於協助災後重建的費用，且需提出單據證明。同時，該災害地區必須為行政院公告之災區。

至於適用日期，楊建華指出，災防法當初增訂第44之3條規定時，考量2014年襲台的蘇迪勒及杜鵑颱風，造成災區不小損失，因此特定將該法回溯至2015年8月6日適用。由於2015年的營所稅，已在2016年5月申報過，符合上述要件的捐贈，不排除可退稅。今年5月營所稅申報2016年營所稅時，則可直接適用上述優惠，適用災害，包括去年初的南台大地震。

財政部官員則表示，由於大部份企業捐款，多是捐給政府專戶，依規定本來捐款就可直接於申報時於所得額中無上限扣除，加上現行捐給民間團體的捐贈上限，為所得額的10%，限額已相當高；因此，預估上述無上限扣抵優惠，影響或受益的範圍有限。