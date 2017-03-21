智邦去年每股獲利3.51元 創15年新高

2017-03-21 14:30

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦105年全年合併營收約293.69億元，年增18.72%，稅後盈餘18.88億元，年增61.87%，全年每股稅後盈餘3.51元，創近15年新高。

智邦去年第四季營收84.29億元，年增18.41%，稅後盈餘5.31億元，每股稅後盈餘0.98元。

智邦指出，隨著全球雲端運算市場持續成長，相關解決方案的需求增加，整體營運成果較104年同期成長，至於今年，智邦將持續推動新產品佈局與新技術轉型，強化核心技術、優化產品組合，往更高附加價值的領域發展。

智邦也指出，期望整合集團資源提升產能與效率，提供客戶高品質的產品與服務。此外，網通產業未來充滿新的挑戰，競爭愈來愈激烈，對於未知的風險智邦將謹慎應對。

另外，董事會也通過由原銷售副總經理李志強升任總經理職務，落實智邦世代交替理念，推展公司最新策略，積極拓展新市場與客戶。