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台股挑戰萬點 股王大立光往5000元挺進

台股挑戰萬點，股王大立光往5000元挺進 （記者陳梅英攝）

2017-03-21  12:54

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）今日在資金行情帶領下，開盤不久就突破2月10日盤中高點4810元，以4850元在創歷史新高，持續往5000元目標價挺進。

以大立光股本13.41億元計算，大立光市值已經接近6500億元，在台股的市值排名中，僅次於台積電、鴻海、台塑、中華電及國泰金之後，位居第六名。

大立光2月合併營收34.53億元，在1、2月工作天數相仿下，大立光營收月減9.22%，表現不算好，但若與去年同期相比，年增率高達69.46%，累計前2月合併營收72.24億元，年增幅也有37.2%，看好雙鏡頭市場起飛，大立光新產能於下半年開出剛好可銜接蘋果iPhone新機上市，大立光今年業績可望續創佳績，外資看好大立光今年營運展望，紛紛上調大立光目標價至5000元。

大立光去年稅後盈餘227.33億元，每股稅後盈餘169.47元，創史上次高紀錄，公司董事會已決議於 6 月 14 日召開股東會。

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