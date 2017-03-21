煞不住！ 新台幣午盤升破30.5元關卡

2017-03-21 12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率近期再度搭上過站不停的升值特快車，且看不到煞車跡象，今天早盤最高一度勁揚1.24角至30.403元價位，升破30.5元關卡。

新台幣中午暫以30.463元兌1美元作收，升值6.4分，台北外匯經紀公司成交量為4.04億美元。

外匯交易員表示，在外資持續匯入下，配合台股上漲、加權指數挑戰萬點大關，成為帶動新台幣續揚主因，而上午交易區間主要落在30.4元至30.48元，預料短線呈現易升難貶格局機率高。