中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
圖為海軍編號793海龍潛艦。（國防部資料照）
〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼（2002）研發潛艦鋼板HSLA-80有重大突破，今年初進行水下模擬測試，鋼板足以承受水下900公尺的靜水壓，仍不斷裂，已可滿足最嚴苛的潛艦要求。中鋼表示，HSLA-80鋼板已準備就緒，今年下半年再由中科院進行爆破測試，未來除潛艦，包括海軍水面艦、離岸風電、橋樑都可使用。
熟悉電影「赤色風暴（Crimson Tide）」的潛艦迷，應記得片中的美海軍俄亥俄級潛艦，因推進系統受損，不斷下沈；艦上組員發出警告，「一旦深度超過1800英呎，我們就完了。」
俄亥俄級（1.6萬噸）是超大潛艦，噸位是未來「國艦國造」潛艦的五倍以上，下潛深度不能同日而語。不過仍提供了一個極限參考值，亦即潛艦須能承受水下1800英呎（約550公尺）的靜水壓，或相當於60－70個大氣壓力，艦身不會斷裂。
國內鋼鐵龍頭中鋼（2002），為了潛艦國造計畫，與海軍合作，在兩年前投資22億台幣設置直接淬火（DQ）設備，並已於去年下半年開發成功。今年初中鋼對這款潛艦專用的HSLA-80鋼板進行水壓測試，加壓到水下900公尺時，鋼板仍未斷裂。鋼板未來須經焊接和鑽孔，實際耐受深度將再減少。
中鋼技術副總何燦穎表示，HSLA-80鋼板的研發，對中鋼來説，技術難度並不特別高，只是添加的合金配方不一様。它能滿足更嚴苛的水下要求：耐低溫脆化、耐海水腐蝕、耐壓力。「與舊式的船艦鋼板相比，HSLA噸位更輕，但強度不變。」
不過光是生產設備就投資22億元，若僅用於國造的8艘潛艦，成本效益是否划算？即使海軍公佈的第三代造艦計畫所有水面艦都採用HSLA-80，總用量也僅在數萬噸之譜。中鋼表示，若只用於潛艦，商機當然不大，且軍事用途較為敏感，國際上買賣受限。「但這條DQ産線還能生産各種不同規格的高強度鋼，用途不少。」
HSLA系列最早是美國開發，專用於海洋環境的鋼板；中鋼表示，不止造艦，未來包括離岸風力發電機組、橋樑等工程，都可採用HSLA鋼板。
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標題：中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
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