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業成大股東續賣股 群創獲利6.32億元

2017-03-21  09:17

〔記者陳梅英／台北報導〕鴻海集團旗下觸控面板廠F-GIS業成（6456）成為大股東群創提款機，群創（3481）從2月20日業成股票大漲一波之後開始處分業成股票，總計處分利益達6.32億元，將挹注群創首季獲利。

群創再度公告，從3月7日至3月20日，以平均每股134.47元價格，處分業成共255.5萬股，交易總金額為3.43億元，可獲處分利益3.15億元，加上業成從2月20日至3月6日期間已經處分業成278.4萬股，處分利益3.17億元，總計群創首季光是處分業成已經獲利達6.32億元。

群創迄今仍持有業成11.36%股權，預計在適當時機還會持續處分以充實公司營運資金。

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  • 群創處份業成股票，獲利達6.32億元（記者陳梅英攝）

    群創處份業成股票，獲利達6.32億元（記者陳梅英攝）

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