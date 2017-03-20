台積電市值超越Intel 謝金河：成全球最大半導體公司
2017-03-20 07:58
財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文指出，台積電市值於上週超越Intel，成為全球第一大半導體公司。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台積電是全球最大的晶圓專工半導體製造廠，每年營業額都高達數千億元台幣，財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發表「台積電真的打敗Intel了！」一文，他指出台積電市值於上週超越Intel，成為全球第一大半導體公司。
謝金河昨天在臉書貼文寫到「這幾天，全球半導體產業最受矚目的新聞是Intel以153億美元併下以色列的Mobileye，這家位於耶路撒冷的汽車自動駕駛（ADAS）企業落入Intel之手，這也是Intel自2015年8月以167億美元併入Altera之後，最大宗的併購案」，但謝金河還說，Intel併了Mobileye後，股價卻表現平平。
貼文還指出「上週台積電市值是1690.14億美元，Intel是1671.44億美元，台積電市值比Intel多19億美元。去年台積電市值一度追到只差Intel22億美元，這回終於超車成功。假如三星不算是純半導體企業，台積電已是全球第一大半導體公司。這一點台灣的媒體似乎還沒有注意到！」
謝金河指出「上週台積電市值是1690.14億美元，Intel是1671.44億美元，台積電市值比Intel多19億美元。」（圖截自謝金河臉書）
謝金河還說，Intel併了Mobileye後，股價卻表現平平。（圖截自謝金河臉書）
謝金河貼文說到「假如三星不算是純半導體企業，台積電已是全球第一大半導體公司」（圖截自謝金河臉書）
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