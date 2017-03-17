儒鴻股利歷年最高 股價大漲半根停板

2017-03-17 12:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）擬配息10.5元、配股0.2元，合計今年發出10.7元，是史上最多。雖然儒鴻的年報還未發佈，去年對紡織業是谷底，因此法人認為儒鴻的營收與獲利應該比前年差，還能有10元以上水準，配息比率也優於以往。

今天儒鴻股價早盤大漲半根停板、15元，報319元，是一個半月以來高點。