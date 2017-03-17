別白白送走財神爺 去年11-12月7張千萬發票未領

2017-03-17 10:04

［記者吳佳蓉／台北報導］買完茶飲發票別亂丟！財政部表示，去年11-12月期千萬中獎發票，至今仍有7張未領，購買品項大多都是茶飲，其中金額最小為桃園市龜山區文化一路統一超商開出的純喫茶紅茶發票，僅花20元就中獎，但幸運得主至今仍未現身。民眾快找找身邊舊發票，以免白白送走財神爺。

今年1-2月期發票即將於下週六開獎，但目前去年11-12月期的12張中獎發票中，仍有7張未領，且不少購買品項為茶飲。除上述桃園市龜山區統一超商開出的20元純喫紅茶發票外，還包括台北市大同區民生西路159號CoCo都可茶飲開出的65元百香綠、芒果綠茶發票，以及台南市永康區中正南路725號茶之魔手開出的55元烏龍綠及冬瓜青茶等。

財政部表示，前幾年食安風暴後，便陸續要求連鎖茶飲店開立發票，民眾不只在超商買茶飲有發票，到連鎖茶飲店也可取得發票，且因開立張數多，中大獎機率其實不低；呼籲民眾妥善保存，以免中了大獎也不知道。

其餘千萬未領發票包括台北市士林區德行東路統一超商開出的88元食品、飲料發票，新北市板橋區文化路一段309之37號路易莎咖啡開出的70元咖啡、起司歐姆蛋發票，雲林縣虎尾鎮埒內80號萊爾富開出的103元食品、飲料發票，以及台北市北投區振興街統一超商開出的120元宅急便發票。

在去年11-12月期200萬中獎發票部分，至今仍有5張未領，其中金額最小為新北市中和區環球購物中心開出的60元停車費發票，金額最大則為屏東縣潮州鎮延平路全聯開出的390元飲料發票。財政部提醒，幸運中獎兒，記得在5月5日前至郵局兌領。