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聚酯尼龍絲 報價盤堅

2017-03-16  18:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕石化中游產品聚酯絲、與之連動的尼龍絲價格盤堅。由於紗線報價與訂單是1～2個月談一次，且上游原料聚酯的原料 EG、尼龍的原料CPL商不願降價，國內聚酯絲與尼龍絲廠報價目前仍然平穩。總體而言，紡織業上、中、下游仍維持今年比去年好的展望，成長力道自第二季起展現。

聚酯絲的拉貨動能轉趨保守。新光合纖（1409）發言人文承嘉表示，油價下跌會讓市場有再跌深的想法，因此買盤縮手，公司庫存水位有慢慢變高；其實油價上漲只是壓縮獲利空間，看好是場需求還在，整體景氣今年比去年好，只是第一季為品牌商設計階段，拉貨動能要到第二季才會明朗。

尼龍絲仍然缺貨，力麗（1404）副總陳漢卿指出，公司內尼龍零庫存，之前報價高時接到的單來不及做，而且就算中國開新產能也不怕，因為中國的技術還沒有辦法做到70丹尼以下，用於製作內衣褲、絲襪等較細緻的紗線，訂單能見度有45天。

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  • 石化中游產品聚酯絲、與之連動的尼龍絲價格盤堅，紡織業上、中、下游今年展望比去年好。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    石化中游產品聚酯絲、與之連動的尼龍絲價格盤堅，紡織業上、中、下游今年展望比去年好。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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