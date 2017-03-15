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中華開發工銀改制更名「中華開發資本」

開發金控旗下中華開發工業銀行，今正式改制更名為「中華開發資本」（開發金控提供）

2017-03-15  09:31

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金控旗下子公司，中華開發工業銀行改制更名案正式生效，自今日起，開發工銀正式改制更名為「中華開發資本」，董事長為張家祝、總經理為何俊輝。其核心業務為籌集及管理股權投資基金。

開發工銀成立於1959年，歷經實業銀行、信託投資公司及工業銀行的執照變化，其核心業務持續聚焦於協助產業發展和輔導產業升級、轉型，為產業界提供所需的各項金融服務。

開發金控指出，過去開發工銀曾投資扶植的產業，涵蓋1960年代的紡織工業、1970年代的石化工業、1980年代的電子及電腦工業、1990年代的半導體及通訊工業、2000年代的光電業、以及2010年代的生醫科技及替代能源。包括台積電、宏碁、華碩、友達光電，中華開發都在早期參與投資。

開發金表示，基於金控轉型需求，金管會也要求金控旗下只能擁有一家銀行子公司，開發金控因此繳回工業銀行執照並改制更名為中華開發資本股份有限公司，以籌集及

管理股權投資基金為核心，積極拓展資產管理業務，開發金控也正式成為擁有商業銀行、證券和股權投資三大架構的金控。

業務方面，目前中華開發資本已募集完成「開發文創價值基金」、「中華開發生醫基金」、「華創福建股權投資基金」、「昆山華創毅達股權投資基金」、「CDIB Capital Asia Partners Fund」、「阿里巴巴臺灣創業者基金」，六檔基金規模總額約新台幣277億元。

此外，近期內即將完成籌集的基金包括「中華開發優勢基金」及「中華開發創新基金」，2檔規模合計約新台幣43億元，使得中華開發資本的基金總規模，已達新台幣320億元。

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  • 開發金控旗下中華開發工業銀行，今正式改制更名為「中華開發資本」（記者李靚慧攝）

    開發金控旗下中華開發工業銀行，今正式改制更名為「中華開發資本」（記者李靚慧攝）

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標題：中華開發工銀改制更名「中華開發資本」


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