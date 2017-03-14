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「小7變大7」 統一超商去年EPS達9.46元

2017-03-14  18:57

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）轉型開大店，「小7變大7」策略奏效，去年稅後每股大賺9.46元，法人估計，該公司今年可望大賺一個股本，EPS衝破10元大關。

統一超商總經理陳瑞堂表示，該公司自2004年以最適店格化發展大店格，2015年並開始以一店一特色設計店鋪，至今全台5130家門市中，已有超過70%門市為大店格，並開了逾400家特色門市。

他說，統一超商目前展店策略不追求量，追求單店業績成長，希望「連鎖經營、各自精彩」，單店營運非千篇一律，過去幾年店數只淨增200~300店，但單店單日平均營業額卻由2008年低點的5萬元大增至7萬元，增幅達4成。

去年統一超商個別公司營收為1401億元，去年只淨增79家門市，營收卻增加67億元，從2008年起獲利逐年提升，今年預計再新開160家特色店。

轉投資的上海7-ELEVEN去年重返百店，仍虧損台幣2億元，今年將減虧40%以上，年底將開到140家店；菲律賓7-ELEVEN去年1950店，賺了約台幣8億元，今年總店數預計達2300店。

轉投資最賺錢的小金雞上海統一星巴克去年大賺人民幣58億元，目前總店數為1236店，今年總店數將擴增至1500店；以權益法計算的轉投資事業共有16家去年稅後淨利達億元規模。

統一超商去年合併營收為2153.6億元，年增4.8%，稅後淨利為98.4億元，年增19.4%，EPS為9.46元，法人預估，以統一超商逐年成長走勢，今年稅後將大賺逾一個股本，EPS將衝破10元大關。

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  • 統一超商（2912）轉型開大店，「小7變大7」策略奏效，去年稅後每股大賺9.46元。（記者楊雅民攝）

    統一超商（2912）轉型開大店，「小7變大7」策略奏效，去年稅後每股大賺9.46元。（記者楊雅民攝）

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