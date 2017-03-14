活絡「嗶經濟」 悠遊卡與電信業建立行動平台
〔者陳梅英／台北報導〕推動「嗶經濟」、響應亞洲・矽谷物聯網計劃，國發會亞洲矽谷計畫執行中心整合國內五大電信業者和悠遊卡公司合作建立行動平台，目標2020年台灣電子支付比率達52%，民眾未來手持智慧型手機就可當悠遊卡、電子錢包、員工識別證使用，嗶一聲，享受大眾運輸、門禁通行、停車場進出、餐廳消費以及電影購票等服務。
國內行動支付的發展雖慢但成長潛力無窮，國發會副主委暨行政院「亞洲·矽谷計畫執行中心」執行長龔明鑫表示，根據IDC統計，今年全球電子支付市場高達1兆美元，台灣只要搶到5%市占率就是1500億元的商機，透過NFC（近場通訊）的年複合成長率高達200%。
而台灣目前平均每百人的行動電話用戶數為127.3戶，超過歐美、日本、韓國等國家，其中超過88%會上網，聯網普及率高，但使用行動支付的比率卻不到10%，這顯示有很大成長空間與潛力。
龔明鑫表示，悠遊卡發行量達8000萬張，普及率比任何一家金融卡還高，日後悠遊卡與五大電信一起建立的行動平台開發更多元行動應用並普及成功後，就可向國外輸出相關經驗與技術，讓台灣建立亞洲矽谷目標逐步實現。
金管會副主委鄭貞茂則表示，今年是台灣行動支付元年，為活絡「嗶經濟」，金管會鼓勵民眾使用行動支付工具，大家少用現金，讓生活更加便利；去年制訂的金融政策白皮書，目標就是要讓台灣的電子支付比率，至2020年要達到52%，去年台灣電子支付金額約26.5億元，比率約30%，今年預計還有5-6個百分點成長，以這樣的成長力道評估，目標應該會提早達成。
悠遊卡董事長林向愷則表示，目前用戶只要使用具NFC感應功能的Andoid手機，再洽電信門市更換U-SIM卡，搭配「我的號碼」APP即可結合悠遊卡、電子錢包、門禁通行等各項功能，至於使用蘋果手機的民眾也不用灰心，悠遊卡公司已突破技術門檻，就等金管會對蘋果手機使用的藍牙通訊的安全疑慮解除，就可放行，屆時民眾使用蘋果手機也能享有同樣功能。
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標題：活絡「嗶經濟」 悠遊卡與電信業建立行動平台
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