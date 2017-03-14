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質疑中普帳目不清 中石化向法院聲請臨時管理人

由於中普財報會計師出具「無法表示意見」，中石化擔心公司遭到掏空，向法院聲請臨時管理人，圖為今年中普召開臨時股東會時照片。（圖由中石化提供）

2017-03-14  11:31

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化與美商Praxair,Inc.為中普合資撕破臉，今日中石化發出聲明稿表示，中普委託查核的會計師出具「無法表示意見」的財務報告書，質疑中普內部帳目不清、關係人交易未揭露及疑有不法利益輸送等問題，中石化已經向法院聲請臨時管理人，避免中普遭到掏空。

中石化董事長林克銘表示，過去10多年來中普都是委託PWC資誠聯合會計師事務所進行會計查核等工作，但今年中普不但中止與資誠的委任合作關係，更請律師以強硬口吻發函給資誠PWC表示不能告知中石化任何詢問，否則涉及洩密。

林克銘也說，根據先前PWC資誠會計師出具之查核報告書中發現，中普從99年～102年間，與美商Praxair,Inc.及關係企業未有資金融通的情況，但從103年到104年開始，竟有新台幣千萬元以上的融資款項，且在無擔保下利率更是遠低於市場行情，究竟中普資金融資有無經董事會合法決議，容有疑義。

此外，101年度中普對美商Praxair,Inc.關係企業的應收帳款相較於100年度竟異常成長達近7%，逾期未收款也成長5%，後來余建松監察人提出質疑要求陳俊良說明後，隔年102年度中普對美商Praxair,Inc.關係企業應收帳款，不論應收帳款帳齡是180～360天，還是360天以上者，均全數沖銷歸零，但現在中普拒絕提出財務資料情況下，該等款項是否確實清償，仍滯礙難查。

對於目前中普公司面臨無董監事局面及中普違法召集臨時股東會，中石化表示，已向苗栗地方法院聲請選任臨時管理人，並提出撤銷臨時股東會之訴，且針對雙方股東爭議，依據合資協議規定，向ICC（國際商務協會）提出仲裁，期能盡速解決目前困境。

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