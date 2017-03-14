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去年EPS達6.57元 華研早盤上漲2元

2017-03-14  09:30

〔記者張慧雯／台北報導〕華研音樂（8446）公告去年全年營收為16.34億元、年增率達55.3%，稅後淨利為2.81億元、年增率為24.5%，再創歷史新高，而每股稅後盈餘（EPS）達6.57元，配發股利6元，包括現金每股5元及資本公積每股1元；今早開盤上漲2元，目前股價維持在115元。

華研表示，就去年營收與獲利數字來分析，專輯銷售逆勢成長了63.5%，也帶動了數位音樂授權；此外，數位專輯銷售、直播、Apple Music串流音樂與圖文創作授權成為2016年4個主要授權收入的成長動能，去年度授權收入達4.3億元，較2015年的3.6億元，成長20.4%。

至於藝人演藝經紀方面，2016年有動力火車、林宥嘉、田馥甄等三組藝人舉辦巡迴演唱會，達28場，其中台灣5場、海外23場，較2015年的9場大幅增長。

展望2017年，除前述3組藝人巡迴演唱會外，新增信Gentle Monster小巨蛋演唱會。華研旗下藝人Ella、Selina、信、周蕙、林宥嘉、田馥甄、辰亦儒等參與2016年多檔實境秀節目，也為2016年演藝經紀收入增添不少光彩，在藝人戲劇、代言、商演穩定貢獻下，去年度演藝經紀收入達11.6億元，較2015年的6.7億元，成長73.7%。

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  • 華研各項業務拓展迅速，總經理何燕玲去年繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

    華研各項業務拓展迅速，總經理何燕玲去年繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

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