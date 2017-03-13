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威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-13 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：05、13、14、23、30、32。第二區：。02
38樂合彩：05、13、14、23、30、32。
今彩539：05、12、23、28、33。
39樂合彩：05、12、23、28、33。
3星彩：548。
4星彩：0135。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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