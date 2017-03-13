威力彩、今彩539開獎囉！

2017-03-13 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：05、13、14、23、30、32。第二區：。02

38樂合彩：05、13、14、23、30、32。

今彩539：05、12、23、28、33。

39樂合彩：05、12、23、28、33。

3星彩：548。

4星彩：0135。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」