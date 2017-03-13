菸稅每包漲20元 立院初審通過

2017-03-13 14:52

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為支應長照財源，立法院財委會今初審通過菸酒稅法修正草案，每千支菸菸稅將由590元調漲為1590元，換算每包菸菸稅由現行11.8元漲20元至31.8元，估計每年可挹注長照233.46億元，配合長照法，預計6月3日前完成三讀上路。

據財政部統計，菸價每上漲1%，菸品消費量將減少0.8065%，調漲20元，將減少約20%銷量；菸稅部分，每年則會增加233億元，限定支應長照所需。另一方面，遺贈稅修正草案也將於本週四初審，稅率將由現行10%提高為「10%、15%、20%」三階段累進稅率，預計每年可增加稅收63億元。菸稅、遺贈稅加計每年可挹注長照近300億元。

財政部長許虞哲表示，估計菸稅調漲對售價較高的進口菸衝擊較大，對相較中低價位的國產菸，衝擊應較低。在查緝面，由於香菸「賞味期」僅6個月，判斷囤積菸品的情形應不會出現；在查緝走私部分，海關會協同海巡署、國稅局、地方財政機關及檢警合作，持續加強查緝。

許虞哲指出，作為配套，菸稅調漲後的進口或製造的菸品，將以新標示或包裝區分，以利民眾分辨菸品售價是否正確；應立委要求，會回去研議是否提高檢舉獎金。

菸稅調漲雖順利初審通過，但今日財委會上，菸稅財源的穩定性，以及菸稅同時作為長照財源及菸害防制政策手段間所存在的矛盾，仍頻遭立委質疑。

對此，許虞哲表示，評估財源時，已有將吸菸率變化納入考量，根據以往統計，菸稅、菸捐調整後，前幾年確實抽菸率會下降，但久了抑制效果會遞減，稅、捐會再回升，且癮君子很難說不抽就不抽。衛福部評估5年內財源應該夠用，期間每2年會滾動檢討一次，5年後再來看行政院或衛福部有沒有其他考量，如增列其他財源或保險制等。