談菸稅漲衝擊 財長：高所得者吸菸率高影響大

財政部長許虞哲（左一）今出席財委會備詢。（記者吳佳蓉攝）

2017-03-13 14:44

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為調漲菸稅指定作為長照財源，立法院財委會今初審菸酒稅法修正草案。國民黨立委羅明才批評，菸稅稅源不穩，且菸稅漲，主要將衝擊中下階級勞工。對此，財政部長許虞哲回應，據統計，高所得者吸菸率反而較高，受衝擊範圍較大。

財政部統計指出，以個人平均月收入來區分，月收入10萬元以上者，吸菸率反而最高，達34%，相較每月零收入以及月收入2萬元以下族群，吸菸率都只有10.9%。要談菸稅調漲的影響，對高所得族群影響範圍反而較大。

此外，月收入2～4萬元的族群，吸菸率為21.7%，月收入4~6萬元族群，吸菸率26.2%，月收入6~8萬元族群，吸菸率為27.3%，月收入8~10萬元族群，吸菸率則為22.2％。

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