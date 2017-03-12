國機國造有譜 全球第3大工具機廠表態技術移轉回台

友嘉集團總裁朱志洋表態，將把併購移購逐步移轉回台灣。（資料照，記者羅倩宜攝）

2017-03-12 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕國機國造商機正在浮現，台灣工具機業者歡呼支持這項政策，表態有能力爭取，全球最3大工具機廠友嘉集團朱志洋更強調，集團已併德國、義大利、美國及日本等工具機廠，這些技術都將逐步移轉回台灣。

綜合媒體報導，台北國際工具機展昨天進入第 5天，蔡英文總統特別前往參觀，一口氣走訪 17家廠商，包括東台集團董事長嚴瑞雄、友嘉集團總裁朱志洋、程泰集團楊德華都當面向蔡總統表態，支持國機國造，更希望政府全力推動，且強調，國內機械業者有能力配合發展航太產業所需設備；且不止是航太機械，包括汽車、風電能源等，台灣機械業者都有能力製造。

據統計，展出5天以來，買主較上屆成長5%以上。前10大國外買主國包含中國大陸、日本、馬來西亞、南韓、印度、泰國、土耳其、俄羅斯、新加坡及印尼等，一半是新南向國家；而參展的最大獲利者是友嘉集團，獨得3700萬美元（約 12億台幣），接單暢旺。