遠傳前2月每股獲利0.57元
2017-03-10 16:47
〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）2月營收73.16億元，稅後盈餘9.23億元，每股稅後盈餘0.28元。累計至今年2月，遠傳營收151.24億元，稅後盈餘18.73億元，每股稅後盈餘0.57元。
截至2月底止，遠傳4G總用戶數已超過460萬，而4G月租型滲透率已達70%。
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