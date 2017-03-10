遠傳前2月每股獲利0.57元

2017-03-10 16:47

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）2月營收73.16億元，稅後盈餘9.23億元，每股稅後盈餘0.28元。累計至今年2月，遠傳營收151.24億元，稅後盈餘18.73億元，每股稅後盈餘0.57元。

截至2月底止，遠傳4G總用戶數已超過460萬，而4G月租型滲透率已達70%。