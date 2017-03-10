逢低反彈 儒鴻股價回神

2017-03-10 13:35

〔記者陳柔蓁／台北報導〕儒鴻（1476）2月營收14.28億元，年減21.3%，利空令股價跌至三百元之下。今日反彈大漲2.55％，報301元；聚陽（1477）漲1.21％，報125.5元。拉抬紡織族群也成為今日漲勢第七強類股。

其他表現較突出的紡織股有宏和（1446）、力鵬（1447）、廣豐（1416）、得力（1456）漲幅在1％上下。