南亞科擬配發現金股利1.5元 現金殖利率約3.22％
2017-03-09 17:43
〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科 （2408） 去年每股盈餘 8.67元，董事會今決議去年盈餘擬每股配發現金股利1.5元，以今收盤46.55元計，現金殖利率約3.22%。
南亞科董事會通過去年財報，全年營收416.32億元，毛利率30.87%，營業淨利85.52億元，稅後盈餘237.21億元，年增率38.38%，每股盈餘達8.67元。
其中，因出售華亞科股份轉換給美光，南亞科去年第四季稅後淨利歸屬於母公司業主為200.62億元，淨利率165.9%，季增152.2個百分點，單季每股盈餘為7.33元（每股盈餘依加權平均流通在外股數27.48億股計算）。
因應技術提升，南亞科董事會也通過20奈米製程技術轉換的第三期資本支出預算198.4億元，將以自有資金、銀行融資或另行籌資等方式因應。
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