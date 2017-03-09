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發展智慧城市與航太產業 中市與日本廠商簽MOU

2017-03-09  12:46

〔記者黃鐘山／東京報導〕為發展智慧城市與航太產業，台中市政府整合產官學研團隊，由市長林佳龍率團，8日晚上在東京和日商簽署合作備忘錄（MOU）。林佳龍說，希望透過先進的金屬處理技術，促進台中航太供應鏈的發展，而引進日本物聯網IOT技術，則朝智慧城市再邁進一步。

簽約儀式由林佳龍、工研院組長羅佐良與日本航太產業領導廠商「加治金屬」社長加治康正、日本智慧物流產業領導廠商「UPR公司」社長酒田義矢共同簽訂MOU，人工智慧軟體開發公司Imageous執行長薛傑人也出席見證。

Imageous是跨國新創團隊，結合台灣、日本與歐洲人才，在美國矽谷創業，目前在東京設有公司，並預計來台投資。

林佳龍表示，加治金屬是全球航太智慧製造的標竿廠商，提供航太結構件精密製造零件，包括美國波音公司都是其合作夥伴，簽訂MOU後，透過加治金屬先進的表面處理技術，將可促進台中航太供應鏈的發展。

他又說，UPR公司是日本第2的大智慧物流業者，亦與台灣人創辦的Imageous公司進行技術合作，透過這次簽訂MOU，可將日本物聯網IOT技術引進台中，應用於智慧機械、交通、農業、物流等項目，讓台中朝智慧城市再向前邁進。

市府經發局長呂曜志表示，航太產業正在積極擴充產能及建構完整的服務能量，其中在表面處理方面，加治金屬就是國外技術與供應鏈策略聯盟首要爭取的合作夥伴；而透過UPR將推動物聯網、人工智慧、智慧物流等相關領域，加速住「智慧製造」發展。

另外，林佳龍7日也與和平產業株式會社社長八尾泰弘會面，該公司為飛機零組件、系統和設備的重要製造商，也是三菱重工的供應商，具有良好的切削加工技術，市府將爭取合作合機，導入航太零組件加工技術，共同爭取國際航太訂單。

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  • 林佳龍（右一）在簽約會場，了解「加治金屬」的研發成果。（記者黃鐘山攝）

    林佳龍（右一）在簽約會場，了解「加治金屬」的研發成果。（記者黃鐘山攝）

  • 林佳龍、工研院與日本「加治金屬」、「UPR公司」社長酒田義矢簽訂MOU。（記者黃鐘山攝）

    林佳龍、工研院與日本「加治金屬」、「UPR公司」社長酒田義矢簽訂MOU。（記者黃鐘山攝）

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