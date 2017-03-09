義联集團大投資 370億元插旗高雄市區
2017-03-09 11:54
義享天地開發案第1期的高雄萬豪酒店、精品購物廣場。（記者張忠義攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕義联集團插旗高雄市區！位於好市多大順店旁的義享天地-高雄萬豪酒店及精品購物廣場，今天上午舉行上樑典禮，正式用人薪資30K起跳，打破22K迷思，預計總共可創造11000個工作機會。
上樑典禮由朕豪大酒店董事長吳林茂主持，義联集團創辦人林義守並未現身。
義享天地商業開發案共分2期，第1期的高雄萬豪酒店、精品購物廣場，投資金額約210多億元，今天上樑後，3月22日在台北舉辦招商說明會，預計2018年第4季完工試營運。
高雄萬豪酒店總客房數高達700間，單樓層宴會大廳可同時容納2千多人，還有千人會議場所，更首創2座高樓空中婚宴禮堂，提供新人們創新的世紀婚禮殿堂。
義享天地第2期的義享樂國際，預計投資160億元，主打快速時尚購物、文創主題商品、企業商辦，並打造目前台灣IMAX最大螢幕的影城，已於2013年6月申請建造執照，但仍在審查中。
義联集團強調，義享天地第2期的建照執照申請，若能在1年內核准，義联集團願意繼續投資建設高雄，此案若儘早通過，政府每年將可增加3~5億稅收。
義联集團表示，義享天地2項投資案完工營運後，屆時正式用人薪資30K起跳，打破22K迷思，總共可創造11000個工作機會，期望能讓年輕下一代根留南部。
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