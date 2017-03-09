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假公益真投資？ 王雪紅230億公益基金被爆只捐6480萬

2017-03-09  10:54

〔記者王憶紅／台北報導〕根據媒體報導，宏達電董事長王雪紅捐助成立的3大公益信託基金－恩典社福基金、基督教中華信望愛基金與主愛社福基金手握全德、欣東、弘茂等8間投資公司股數在2至4成間，市值高達230億元，但7年來（2009至2015年）竟僅投入6480萬元做公益。對此，恩典基金會回應：以偏概全。

恩典基金：以偏概全

對於媒體報導，恩典基金做出以下二點回應，一為2009年迄2016年12月公益信託恩典社會福利基金共捐贈400萬元，非100萬元。更重要的是：董事長所捐贈成立之公益機構除公益信託外，另有公益基金會等，兩者各有不同之宗旨、作法及長程規劃之時程。而前述數年期間之內，公益基金會進行較多公益事務，也就是公益信託與基金會兩者整體而言，每年均有具體作為並有為數不少之公益支出，實不應以偏蓋全，更非「假公益、真投資」。

另外，2013年信託銀行僅揭露「當年度」由捐贈人所「新捐贈」之信託資產目錄50億餘元，至於之前年度所受捐贈之信託資產在之前年度已揭露，並無任何隱瞞。而此揭露方式係信託銀行當時與主管機關溝通後所認知應行之揭露方式，數字雖則與2013年當年度資產負債表上信託資產108.2億元不同，但兩者俱為事實，並無任何隱瞞或不實。

據《富比士》去年統計，王雪紅身家275億元，根據媒體報導，王雪紅在2009年陸續將手中持有8間投資公司股權，捐贈給上述3個公益信託，以及另外3個自家的財團法人基金會。王雪紅捐股「做公益」後，王雪紅的個人所得稅率從最高40%獲得全免，而3公益信託持有股權暴增，8間投資公司中除了惟達與威連外，對其餘6家投資公司合計持股各逾4成，總市值高達230億元。

媒體報導，以恩典社福基金為例，威連科技於2009年以新台幣3000萬元設立。2009年11月及2013年10月兩度獲贈股票，恩典總計持有8家公司股數為478萬7200股，市值約108.2億元，若再加計活存與定存，信託總資產為108.47億元。然而，恩典自2009年至2015年設立7年內，僅兩度捐款50萬元，慈善總支出竟只有100萬元，慈善支出比竟僅佔信託資產的萬分之1。

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  • 宏達電董事長王雪紅。（圖由宏達電提供）

    宏達電董事長王雪紅。（圖由宏達電提供）

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