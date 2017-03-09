美升息在即 平衡型基金當道

2017-03-09 10:26

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯準會（Fed）3月升息機率大增，股債市場也受到此因素影響，康和投顧總經理黎奕彬指出，2017年雖然全球市場看起來還不錯，但不能忽視潛在危機，建議以多元資產配置的平衡型基金作為長期投資的核心資產配置。

多元資產的平衡型基金近來成為市場投資新主流，加上過去5年境外平衡型基金規模成長6倍，從500億元飆升至3000億元。黎奕彬表示，今年以來在全球景氣復甦有望的預期下，金融市場延續去年第四季以來的強勁表現。美國川普總統的經濟政策令投資人引頸企盼，預期在擴張財政政策下，美國經濟擴張可期。

至於歐元區經濟數據也持續改善，但荷蘭、法國及德國今年將接連舉行大選，為該地區基本面及金融市場增添不確定性，而新興市場則受惠於商品市場及全球經濟復甦，搭配部分新興大國的經濟改革措施，整體開發中國家基本面體質觸底翻揚。

也因此，黎奕彬認為，2017年雖然全球經濟出現好轉，但仍不可忽視金融市場的潛在威脅，除歐洲大選外、英國脫歐、聯準會貨幣政策轉趨緊縮以及通膨壓力上升，皆為投資人必須密切關注的焦點，建議以多元資產配置的平衡型基金作為長期投資的核心資產配置。