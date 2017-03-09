| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵員工春節休假擬235人記大過、無人免職
 首頁 > 財經

躋身Tesla供應鏈 興勤2月營收3.95億元、年增率24.97％

2017-03-09  09:59

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠興勤（2428）公佈106年2月營收為3.95億元，較1月營收減少12.05%，但比去年同期年增率高達24.97%，今日開盤後一度上漲0.6元，目前維持在67.7元。

興勤今年1～2月份營收為8.45億元，較105年1～2月增加8.49%。事實上，去年興勤躋身Tesla供應鏈、供應充電樁的傳感器，也爭取到LED霸主飛利浦訂單，且楠梓新廠去年9月投產後，增添不少營運動能。

去年興勤總經理何益盛就表示，新廠加入後將以傳感器、TVM產品為主，而一廠與新廠會將產線重新劃分，未來各廠的產能單純化，良率、效率可再提升。

廣告
  • 躋身Tesla供應鏈，興勤2月營收3.95億元、年增率24.97%。（圖擷取自網路）

    躋身Tesla供應鏈，興勤2月營收3.95億元、年增率24.97%。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：躋身Tesla供應鏈 興勤2月營收3.95億元、年增率24.97％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.