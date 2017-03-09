躋身Tesla供應鏈 興勤2月營收3.95億元、年增率24.97％

2017-03-09 09:59

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠興勤（2428）公佈106年2月營收為3.95億元，較1月營收減少12.05%，但比去年同期年增率高達24.97%，今日開盤後一度上漲0.6元，目前維持在67.7元。

興勤今年1～2月份營收為8.45億元，較105年1～2月增加8.49%。事實上，去年興勤躋身Tesla供應鏈、供應充電樁的傳感器，也爭取到LED霸主飛利浦訂單，且楠梓新廠去年9月投產後，增添不少營運動能。

去年興勤總經理何益盛就表示，新廠加入後將以傳感器、TVM產品為主，而一廠與新廠會將產線重新劃分，未來各廠的產能單純化，良率、效率可再提升。