東森國際要求東森電視3天內道歉 否則將提告究責

2017-03-08 18:21

〔記者王憶紅／台北報導〕針對東森電視台昨日指出，東森國際以「寄發信函以是否支持凱雷之董事席次相脅」，以及每股配發8.256元是為符合NCC自製率之要求，提高自製節目比例及新播比例而無法配發到東森國際建議的13.315元一事，東森國際董事長廖尚文指出，從未以董事席次要脅，完全胡說八道。

廖尚文說，此為顛倒是非的聲明，要求東森電視經營團隊在3天內對外承認其聲明之不當，否則東森國際將對與發表該聲明有關之人提出告訴以追究其責。

廖尚文指出，東森國際106年3月6日去函凱雷，依據該函主旨，明確敍明請凱雷在3月7日董監事改選之前明確告知東森國際應支持之凱雷董事人選俾由東森國際投票支持當選。致函緣由乃係「東森國際與凱雷之間的股東協議明訂東森電視13席董事中由東森國際任3席東森國際支持凱雷任10席董事」，多年來雙方皆依此協議執行。

惟凱雷即將出售持股且在其出售持股之後該等股東協議即失效，而凱雷對於其出售持股之後如何處理董監事席次之事從未與東森國際洽商，而東森國際及友好企業之持股共可選出4席董事，為保障東森國際之權益乃致函凱雷希望在3月7日董監事改選時東森國際依我方持股選任4席董事其中一席由凱雷指派，亦即仍遵守雙方股東協議支持凱雷有10席董事，即使凱雷未於3月7日改選前提供其指派之人選，東森國際亦承諾選後只要凱雷提出人選將立即改派。

廖尚文說，東森國際為保障凱雷出售持股後在東森電視應有的董事席次及權益，以遵守雙方股東協議的精神致函凱雷，何來東森電視聲明之「相脅」。凱雷只顧出售持股獲利走人，卻完全不顧第二大股東未來在東森電視之權益，當東森國際提出合理要求時，竟透過東森電視經營團隊對外發表昧於事實的聲明，東森國際對凱雷之不當作為再度予以嚴厲譴責。

廖尚文說，東森電視聲明所稱保留盈餘乃係為符合NCC自製率之要求更是推託之辭，有關自製節目及盈餘分配案東森國際在106年2月23日東森電視董事會中即已充分表達意見，東森電視台董事長范瑞穎亦說明今年大約需增加投入1.9億元之自製節目。

依東森電視財務報表顯示105年底現金及約當現金共計17.24億元，即使依東森國際建議每股分配13.315元亦綽綽有餘，尤其是在凱雷多年來創造高EBITDA（出售價格之倍數計算基礎），以備高價出售的政策下每年皆保有相當水位的現金。

而且東森電視仍在持續獲利中，焉有必須保留龐大盈餘之道理，歸究其原因其實應該就是為了凱雷出售持股的利益而違反其一慣現金分配所有盈餘之作法，此一作法已嚴重影響東森國際及東森電視股東之權益（凱雷除外），東森國際不排除以法律途徑追訴。

廖尚文說，東森電視經營團隊在3天內對外承認其聲明之不當，否則東森國際將對與發表該聲明有關之人提出告訴以追究其責。