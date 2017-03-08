「亞太產業推動委員會」 加強與東協國家產業合作
2017-03-08 18:45
［記者林筑涵／台北報導］今日由全國工業總會理事長許勝雄擔任召集人，與經濟部共同成立「亞太產業合作推動委員會」，第一波規劃印尼、泰國、印度、越南、菲律賓以及馬來西亞共6大工作小組，由產業界大老負責，以對接平台之姿加強產業合作。不過，提及經費來源，經濟部長李世光表示，將由經濟部相關計畫中支應，笑談各業界大老薪資「我們付不起」。
理事長許勝雄表示，由於東協成立後，亞太經濟區塊也會跟著成型，由於2030年東協10加6意味著龐大的運作機制，且根據預估，東協10國未來5年平均經濟成長率達4.9％，遠高於全球平均預估值的3.1%。同時，東協人口結構年輕，具龐大人口紅利，加上東協是台灣第二大出口，也高於美、日、歐盟。因此成立委員會，是民間跟政府的雙軌共進，將為市場帶來很好的通路運作。
此次委員會成立6大工作小組，由建大工業董事長楊銀明負責印尼、台揚科技董事長謝其嘉負責泰國、台灣鋼鐵公會代表林明儒負責馬來西亞、電電公會理事長郭台強負責印度、中華民國紡拓會董事長詹正田負責越南，而菲律賓則由新金寶集團總經理沈軾榮擔任。李世光指出，每個國家重視產業不同，例如印尼對船舶、食品，泰國對汽車、電動車，馬來西亞對清真食品，印度對智慧手機、越南對紡織以及菲律賓對太陽光電等等關注點不同。
值得注意的是，許勝雄說，目前工作小組目標希望上半年可推動亞太產業活動的論壇，初期規劃最少要有一個論壇或是運作機制要完成，最好能台灣及當地國家各舉辦一次。另外，針對委員會預算部分，許勝雄笑說，我們都是義工，連車馬費也沒有」；李世光則表示，事務性費用包含論壇會從經濟部相關計畫中支應，也強調在場各界大老薪水「我們付不起」。
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