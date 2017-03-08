防樂陞案再上演 學者籲公司法修「全套」
［記者林筑涵／台北報導］公司法修法確定延宕，且經濟部將採保留有利新創項目，以分階段進行，仿造電業法「修半套」。今日全盤修正委員會重申，公司法具有全盤修正的必要性，更以樂陞案為例，再次點出獨立董事規範不清、缺乏紙上公司資料且資訊不透明等關鍵，造成「人頭公司滿天飛」窘境。
經濟部日前表示，公司法修正草案預計6至7月送進行政院，且因外界正反兩面意見仍僵持不下，決議將先以有利新創、爭議性較低的120項條文討論；換句話說，公司法比照電業法修法模式，以分階段方式進行。
不過，今日全盤修正委員會「公司治理組」召集人、富邦金融控股高級顧問龔天行雖肯定第一階段放寬管制的決策，但也強調，公司法不僅是放寬管制，如果不做全面性修正，反而將造成更多流弊發生。
而委員會執行長、國立政治大學法學院教授方嘉麟以樂陞案指出，現行法令規定上市櫃公司發行新股時，需讓原有股東優先認購且以時價發行，但若有「策略性投資人」存在，可以低價售予。而許金龍5次以此私募制度，用人頭公司作為「策略投資人」低價取得樂陞股份再轉手賣出，獲取近40億元，「人頭公司滿天飛，卻無人察覺」。
其中，樂陞3位獨立董事尹啟銘、李永萍及陳文茜皆稱不知情，加上依現行公司法，董事需出席且為表達反對才具有責任，也就是說「沒出席就沒責任」。因此，方嘉麟表示，修法後規定未出席董事仍須表示意見，防堵「私務繁忙不克出席或尿遁」等行為。
同時，方嘉麟認為，修法應建議設立「公司秘書」確認當事人是策略性投資人且非公司關係人，蒐集投資人背景證明文件，辨識背後控制者並提供資料以利董事會做出判斷；樂陞案中許金龍運用的紙上公司便能無所遁形。而修法委員、台大法律學院院長曾宛如則說明，公司秘書及為公司治理長，由專業人士擔任，但修法不強制設置，小公司也能以專責人員來處立相關事務。
另外，方嘉麟也說，修法建議設立資訊平台，增強公司透明度，將股東名簿建立公開給利害關係人查詢。樂陞案其一的人頭公司大股東就是百尺竿頭，其實一下就能揪出私募一定有問題，都是許金龍的公司，她強調揭露資訊越多，越能防止弊端。
而修法委員、國立臺北大學法律系教授陳彥良補充，法規中股東代位訴訟部分也應降低門檻，現行法規下股東事後救濟的權益是「假的」，勝訴後利益歸屬公司，敗訴股東卻需自行負擔高額裁判費，發生如同樂陞案事件，影響股東求償。
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