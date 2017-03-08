「外資圈第一美女」邱慧平 超高年薪曝光

檢方今晨裁定邱慧平500萬元交保。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-03-08 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平涉嫌透過人頭內線交易，獲利2100萬元，約談過後，檢方今晨裁定邱女500萬元交保。而擁有「外資圈第一美女」封號的邱慧平，其薪資、背景等也隨之曝光，堪稱「人生勝利組」。

本報報導，邱慧平外貌酷似韓星宋慧喬，為美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士，返台後進入美商帝傑投資銀行集團，成為時任該集團總裁、後來擔任第一任金管會主委龔照勝左右手；2000年瑞士信貸購併帝傑，2012年出任瑞士信貸台灣區總經理一職。

《中國時報》報導，邱慧平高中時期曾任北一女儀隊隊長，也有著台大光環，接著出國攻讀碩士。外資圈人士透露，邱慧平為人謙遜、圓融、低調、不與人結怨，工作細心。在瑞信工作將近20年，極受重視。據悉，她的同事透露，以邱的職位，年薪至少100萬美元（約新台幣3090萬元），實力雄厚，如今卻和丈夫都捲入內線交易案，讓金融圈相當吃驚，覺得「不可思議」。也有業界人士認為，她年薪至少3千萬，為了2千萬冒險似乎不太合理。