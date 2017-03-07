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中華電信配息4.9419元 現金殖利率約4.8％

2017-03-07  20:08

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事會通過每股配發4.9419元現金股利，將發出383.37億元現金股利，以今日平盤坐收的102.5元計算，現金殖利率4.8%。

另外，中華電信也宣布攜手程泰機械，結合中華電信物聯網應用平台，搶進物聯網市場。

中華電信去年每股稅後盈餘5.16元，每股配發4.9419元現金股利，盈餘分配95.8%。除中華電信外，遠傳（4904）也已宣布股利配發政策，去年每股稅後盈餘3.5元，每股配發3.75元，盈餘分配率達107%。

中華電信董事會同時通過重要人事案，在現行既有的業務、財務、技術、行政等職務設有執行副總外，首次增設投資執行副總職務，由投資事業處處副總郭水義升任，強化國際及物聯網等創新應用投資布局。同時，中華電信業務執行副總由電信研究院院長陳祥義出任，並兼任電信研究院院長，電信學院院長由人力資源處副總經理蔡正雄兼代，北區分公司總經理由國際分公司總經理陳明仕出任，國際分公司總經理由國際分公司副總經理簡志誠擔任。

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  • 中華電信股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    中華電信股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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