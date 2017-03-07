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聯發科2月合併營收月減7.44％ 創12個月新低

2017-03-07  17:45

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計聯發科（2454）進入傳統淡季，2月合併營收169.51億元，再度較上月滑落，創下近12個月新低水準，2月合併營收月減7.44%，年增28.00%，連續5個月營收較上月下滑，聯發科對本季看法保守，因工作天數減少、季節性因素使然，且強勢美元影響新興市場匯率及需求，聯發科預估本季合併營收介於536-591億元，季減14%-22%。

聯發科累積今年前2月合併營收352.64億元，年增2.01%。

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  • 聯發科2月合併營收創下近12個月新低。（記者卓怡君攝）

    聯發科2月合併營收創下近12個月新低。（記者卓怡君攝）

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