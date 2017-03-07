東森電視股東會流會 東森國際嚴厲譴責
2017-03-07 15:38
〔記者王憶紅／台北報導〕東森電視公司原定今（7）日召開股東常會，因第一大股東-凱雷放棄出席而流會，身為最大股東召集的股東會，卻自行惡意操作流會，第二大股東東森國際（2614）董事長廖尚文嚴厲譴責惡意操作，若造成股東權益受損，不排除對凱雷追訴法律責任。
廖尚文說，東森國際在106年2月3日及106年2月23日兩次致函東森電視及其所有董監事，要求東森電視依其過往分配現金股利的慣例（配完所有可分配的現金），以及依公司法第241條規定，將超過資本額25%以上的法定盈餘公積一併納入分配現金，東森國際在106年2月23日東森電視董事會中對於盈餘分配案亦提出如上之建議，共計每股可分配現金13.315元，惟在凱雷指派的董事長及董事強勢表決後，仍決議只分配每股8.256元。
廖尚文指出，凱雷既然在董事會中堅持只分配8.256元，就應該在今天的股東常會中勇於面對所有股東，並向所有股東說明為何不採納東森國際的建議。
廖尚文說，此事，更凸顯凱雷與台數科的有關東森電視股權交易案似乎存在經不起股東檢驗的條件，尤其是凱雷出售東森電視股權的價格計算，與東森電視帳上現金多寡息息相關，除此之外，是否尚有其它可能損害股東之權益的條件實值得所有股東及主管機關NCC、金管會等加以深入了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 中職》違反隊規 郭修延遭猿隊開除
- 北水庫人工增雨 二階限水危機暫除
- 市價百億老兵宿舍遭違法占用 綠委籲盡速清查
- 元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
- 自由廣場》與統帥談野狗打敗陸戰隊
- 五迷你也敢惹？強國歌唱節目二度無視五月天
- 台灣無意部署「薩德」 媒體爆有2原因
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》這球傳給誰？以色列滿壘短打神奇清壘（影音）
- 娜娜女女吻香奈兒 歐陽龍：尊重孩子任何決定
- 巴拿馬籍貨櫃船海上起火 海巡總局馳援16名船員
- AV片商設局54天 女優素顏與男友啪啪啪
- 楊逵家族藝術聯展新化登場
- 夜生活電燈泡好大！翁滋蔓媽寶缺桃花
- 蔡總統補提名監委 吳敦義批：找更多吃白飯的人來吃
- 是否幫藍營議員站台？ 柯P：有人叫我們就去
- 拖延年改？試院今首場審查會改開公聽會
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 春雨太匆匆 梅子、茶樹渴未解
- 《健康充電站》腎臟保健講座
- 中醫師捐贈 台南第 1輛兒少關懷專車上路了！
- 〈紐約性愛檔案〉貴族人妻變貧民
- 張宇嫁對老公 撇菸槍秒上天堂
- 港媒爆台灣將買日本除役潛艦 國防部駁「沒這種事」
- 大馬迅速反制 宣布禁止北韓官員離境
- 明杰登高竟吃威而鋼 貞節險失守
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- 《凶手誣陷》酸民罵爆梁思惠 慈母喊冤救愛女
- 銳回鍋桃猿 盼放寬好球帶
- 斥資十億 喬崴進返鄉草屯設廠
- 「永遠的小龍女」 56歲陳玉蓮現身馬場
- 拒供上游 藥頭錯過女兒婚禮
- 南市工廠排放量即時監控 超標業者告發2廠
- 被爆英國密會何超蓮 晨翔一句話撇緋聞
- 女模命案聯想到「媽媽嘴」 他曾說：恐怖的是人云亦云...
- （影音）經典賽中華力戰以色列 熱血主播第一手報導
- 艾瑪華森解放美乳 又挨轟「態度前後不一」
- 大樓開放空間不開放 中市府將開罰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東森電視股東會流會 東森國際嚴厲譴責
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分