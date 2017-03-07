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東森電視股東會流會 東森國際嚴厲譴責

2017-03-07  15:38

〔記者王憶紅／台北報導〕東森電視公司原定今（7）日召開股東常會，因第一大股東-凱雷放棄出席而流會，身為最大股東召集的股東會，卻自行惡意操作流會，第二大股東東森國際（2614）董事長廖尚文嚴厲譴責惡意操作，若造成股東權益受損，不排除對凱雷追訴法律責任。

廖尚文說，東森國際在106年2月3日及106年2月23日兩次致函東森電視及其所有董監事，要求東森電視依其過往分配現金股利的慣例（配完所有可分配的現金），以及依公司法第241條規定，將超過資本額25%以上的法定盈餘公積一併納入分配現金，東森國際在106年2月23日東森電視董事會中對於盈餘分配案亦提出如上之建議，共計每股可分配現金13.315元，惟在凱雷指派的董事長及董事強勢表決後，仍決議只分配每股8.256元。

廖尚文指出，凱雷既然在董事會中堅持只分配8.256元，就應該在今天的股東常會中勇於面對所有股東，並向所有股東說明為何不採納東森國際的建議。

廖尚文說，此事，更凸顯凱雷與台數科的有關東森電視股權交易案似乎存在經不起股東檢驗的條件，尤其是凱雷出售東森電視股權的價格計算，與東森電視帳上現金多寡息息相關，除此之外，是否尚有其它可能損害股東之權益的條件實值得所有股東及主管機關NCC、金管會等加以深入了解。

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  • 東森國際（2614）董事長廖尚文。（記者王憶紅攝）

    東森國際（2614）董事長廖尚文。（記者王憶紅攝）

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