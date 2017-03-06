威力彩、今彩539開獎囉！

2017-03-06 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：06、07、11、23、25、26。第二區：04。

38樂合彩：06、07、11、23、25、26。

今彩539：10、11、12、13、28。

39樂合彩：10、11、12、13、28。

3星彩：479。

4星彩：5148。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」